Genoa, solo sei presenze in rossoblù per Gronbaek: un'avventura di fatto mai iniziata

Albert Gronbaek e il Genoa. Una storia terminata con pochi acuti. E' notizia di oggi il suo passaggio all'Amburgo dopo che il club di Villa Rostan ha risolto il prestito con il Rennes. Arrivato nella scorsa sessione di calciomercato con buoni propositi aveva impattato molto bene la sua nuova avventura in rossoblù nella sfida di Coppa Italia contro il Vicenza dello scorso Ferragosto. Il cammino in campionato però è stato denso di difficoltà con il giocatore che ha fatto fatica ad adattarsi al nostro calcio, più fisico e le prestazioni non sono state certamente soddisfacenti.

Diversi problemi fisici

Diversi anche i problemi fisici che ne hanno impedito l'utilizzo in maniera costante. Già prima della partita contro l’Udinese, il ragazzo ha accusato un problema fisico che gl ha fatto saltare la sfida del Bluenergy Stadium mentre successivamente, dopo 12 minuti giocati in casa contro l’Inter, ha accusato nuovamente un guaio muscolare che per ora lo sta tenendo lontano dai campi.

Solo quattro presenze in campionato e due in Coppa Italia

Dati alla mano, Gronbaek (che ha scelto il numero 11 che in rossoblù è stato di un altro Albert che fece molto bene come Gudmundsson) ha collezionato solamente quattro gettoni in campionato e due in Coppa Italia.