L'aneddoto di Filipe Luis su Hazard: "Un po' pigro. Prima delle partite giocava a Mario Kart"

Filipe Luis è stato compagno di squadra di Eden Hazard al Chelsea, nella stagione 2014/15. Il terzino brasiliano ha raccontato al Guardian un aneddoto curioso sul folletto belga: "Insieme a Neymar, Eden è il migliore con cui abbia mai giocato. È come Messi, può vincere le partite da solo. Non correva molto per difendere, non si allenava sempre bene e cinque minuti prima delle partite giocava a Mario Kart negli spogliatoi. Ma quando era in campo, nessuno poteva rubargli la palla. Ne dribblava tre o quattro, se gli avversari si avvicinavano troppo, si allontanava. Era fortissimo".