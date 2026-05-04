Niente Juve per Senesi: il centrale rimarrà in Premier. Anche il Liverpool sulle sue tracce
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Non c'è la Serie A e la Juventus nel futuro di Marcos Senesi, difensore centrale del Bournemouth con un contratto in scadenza a giugno. Confermato il suo mancato rinnovo con il Bournemouth, che lo sa già, e che lo affronterà da avversario visto che la sua intenzione è continuare in Premier League e fare il salto di qualità a livello di club.
Chelsea e Tottenham sono le due squadre interessate a lui, ma secondo Matteo Moretto si è inserito negli ultimi giorni in modo anche abbastanza forte il Liverpool. Sono previsti presto nuovi contatti per Marcos Senesi, ma l'Italia non è più una destinazione possibile per lui, mentre si profilo all'orizzonte un triello tra big per assicurarsi la sua firma.
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