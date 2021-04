L'Arsenal blinda il gioiellino Balogun: a un passo il rinnovo fino al 2025

Non è una stagione semplice per l'Arsenal, ma tra tanti bassi c'è stata anche qualche buona notizia fin qui. Come l'esplosione di Folarin Balogun, attaccante dell'Under 20 inglese, a cui i Gunners hanno proposto un nuovo contratto. Il rinnovo, secondo quanto scritto dal Guardian, è molto vicino: pronto un accordo per altri quattro anni.