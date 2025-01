Ufficiale L'Athletic Club saluta un portiere: Padilla si trasferisce in Messico al Pumas UNAM

Alex Padilla è un nuovo portiere del Pumas UNAM. A comunicarlo è lo stesso club messicano sui propri social, ma anche l'Athletic Club, che spiega i dettagli dell'accordo con la società di Città del Messico:

"L'Athletic Club e il Club Universidad Nacional, meglio conosciuto come Pumas, hanno raggiunto un accordo per il prestito per sei mesi del portiere Alex Padilla. Entrambe le entità si riservano la possibilità di prorogarlo per un altro anno, fino al 30 giugno 2026. Il trasferimento prevede la possibilità per il Pumas di esercitare un'opzione di acquisto sul giocatore, mentre l'Athletic Club si riserva il diritto di riacquistarlo, dopo averlo recentemente rinnovato fino al 2029".