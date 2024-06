Ufficiale L'Augsburg acquista uno dei bomber della Liga Portugal: Essende firma fino al 2028

Uno dei giocatori migliori dell'ultimo campionato portoghese vola in Germania. Samuel Emmanuel Essende Mbongu, attaccante nato in Francia ma di origini della Repubblica Democratica del Congo (ha esordito in Nazionale qualche giorno fa), è un nuovo acquisto dell'Augsburg. Lo ha annunciato il club tedesco sui propri canali ufficiali, che ha anche specificato che il centravanti ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Classe 1998, Essende ha disputato l'ultima stagione al Vizela, che lo aveva inizialmente preso in prestito e poi lo ha riscattato a gennaio dal Caen per 600.000 euro. La sua cessione frutterà ben 4 milioni ai portoghesi, con cui ha messo a segno 16 gol in 35 partite.