Ufficiale L'Australia ha un nuovo CT dopo le dimissioni di Arnold: panchina affidata a Popovic

La Federcalcio australiana ha annunciato la nomina di un nuovo CT dopo le dimissioni di Graham Arnold. Sarà Tony Popovic il nuovo allenatore dei Socceroos: il 51enne ex difensore del Crystal Palace avrà il compito di risollevare le sorti della squadra nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, dopo la sorprendente sconfitta casalinga per 1-0 contro il Bahrein e il pareggio senza reti con l'Indonesia nella sosta di settembre.

Queste le parole di Popovic: "È il momento migliore per cominciare questa esperienza, non vedo l'ora di cominciare. Obiettivi? Non sarò mai soddisfatto se vinceremo e non giocheremo bene. Saremo soddisfatti della vittoria ma dobbiamo assicurarci che lo stile di gioco migliori".