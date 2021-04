L'ennesimo rosso per Neymar fa discutere. E c'è chi insinua che sia stato premeditato

La terza espulsione rimediata nelle ultime 14 partite disputate con il Paris Saint-Germain non è piaciuta ai compagni di squadra di Neymar. Secondo L'Equipe, l'atteggiamento del fuoriclasse brasiliano avrebbe irritato più di qualche giocatore, soprattutto per il trattamento di riguardo ricevuto dal brasiliano nonostante questi continui colpi di testa. L'ex Barcellona è il cocco della dirigenza ma anche degli allenatori e dello staff tecnico e qualcuno sospetta che abbia rimediato il rosso volontariamente per saltare la trasferta di Strasburgo, un avversario ostico contro il quale Neymar si è infortunato in passato.