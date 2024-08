Ufficiale L'estate scorsa lo seguiva la Samp, Javi Montero si svincola dal Besiktas

"Abbiamo rescisso di comune accordo il contratto con il nostro calciatore professionista Francisco Montero. Auguriamo a Francisco Montero il successo nella sua futura carriera e lo presentiamo al pubblico": così il Besiktas comunica la separazione dal difensore spagnolo, avvenuta in data odierna. Montero ora è dunque svincolato e libero di scegliere in autonomia la prossima tappa della propria carriera.

46 presenze, condite da 2 gol e 2 assist per lui con il club della Super Lig, che nelle passate stagioni lo ha ripetutamente girato in prestito in Europa: prima all'Amburgo in Germania per 6 mesi nella stagione 2022/23, poi all'Arouca in Portogallo la scorsa estate, per tutta la passata annata. Sempre l'estate scorsa il suo nome era stato accostato anche alla Sampdoria. Il 25enne è cresciuto fra le fila dell'Atletico Madrid ed in Spagna ha vestito anche la maglia del Deportivo La Coruña.