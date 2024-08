Ufficiale L'ex obiettivo di Sogliano, Sahraoui, vola in Francia: è del Lille per 7 milioni

"Osame Sahraoui, tu che hai tutte le qualità per stupire e far vibrare i nostri sostenitori: che il tuo talento e la tua vivacità ci conducano a tanti successi!": con questo entusiasmante messaggio il Lille ha ufficializzato il suo secondo rinforzo di giornata - dopo la firma di Mandi dal Villarreal - ovvero Osame Saharoui.

Un nome, quello del norvegese, che di recente è stato anche vicino ad approdare in Serie A. Nel corso del turbolento e fantasioso mercato dell'Hellas Verona dello scorso gennaio infatti, condotto magistralmente da Sean Sogliano, i veneti erano stati molto vicini a chiudere l'affare con l'Heerenveen in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Cifre simili alle quali hanno chiuso ora i francesi: approda al Lille per 7,6 milioni.