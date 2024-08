L'Inghilterra nomina il sostituto (temporaneo) di Southgate: panchina affidata a Carsley

Alla ricerca di un nuovo commissario tecnico che succeda a Gareth Southgate, l'Inghilterra ha finalmente trovato il suo uomo... almeno per il momento. Questo venerdì la Federcalcio inglese ha annunciato infatti l'arrivo di Lee Carsley come ct ad interim dei Tre Leoni. Il 50enne era alla guida della formazione U21 dell'Inghilterra dal 2021.

Ex giocatore di Coventry, Sheffield, Brentford, Manchester City e Birmingham, Carsley allenerà una Nazionale senior per la prima volta nella sua carriera. Si unirà a Harry Kane, Jude Bellingham e alle altre stelle dell'Inghilterra il 2 settembre per le prime due partite della Nations League contro Irlanda (7 settembre) e Finlandia (10 settembre).

Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign.

— England (@England) August 9, 2024