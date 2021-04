L'Irlanda annuncia: "Non assicuriamo i tifosi all'Europeo". Dublino quasi fuori da Euro2020

L’Irlanda non può assicurare la presenza dei tifosi sugli spalti a Dublino per Euro2020. Lo rende noto la federcalcio irlandese, che fa sapere di “aver comunicato alla UEFA che, a causa della pandemia da COVID-19, non è nella posizione in questo momento di poter dare rassicurazioni sulla presenza minima di un determinato numero di spettatori per le partite dell’Europeo in programma a Dublino”. In questo modo, l’Irlanda non rinuncia ufficialmente all’Europeo e nello stesso comunicato ufficiale fa sapere di mantenere aperto il canale di comunicazione con l’UEFA, che però difficilmente acconsentirà a far disputare gare in queste condizioni a Dublino.