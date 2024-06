Ufficiale L'NK Istra festeggia: Paolo Tramezzani resta l'allenatore, ufficiale il rinnovo annuale

Una notizia che a Pola tutti speravano arrivasse. Ed ecco l'ufficialità: Paolo Tramezzani resta alla guida dell'Nk Istria per un altro anno. La notizia è stata ufficializzata dal club croato poco tramite una nota in cui si precisa che il 53enne allenatore italiano guiderà la squadra anche nella prossima stagione 2024-25. L'allenatore, che aveva già allenato in Croazia sulla panchina dell'Hajduk Spalato nel 2021, viene dunque confermato in capo.

Il comunicato sui canali ufficiali del club. "Il signor Paolo Tramezzani resta l'allenatore dell'NK Istra 1961 anche nella stagione 2024/2025!

Siamo estremamente contenti che Mister Tramezzani guiderà la Nazionale maggiore nella nuova stagione sportiva e attendiamo con ansia l'inizio dei preparativi il 1 luglio. Ringraziamo l'allenatore e il suo staff per l'eccellente collaborazione e fiducia.

Buona fortuna in futuro!

Continuiamo".