L'ultima giornata di Bundesliga: chi scende in Zweite? In palio anche la Conference League

E' iniziata da pochi minuti l'ultima giornata di Bundesliga, che potrete seguire su TMW grazie al nostro live aggiornato di minuto in minuto (clicca QUI), con tutte le ultime dai campi della massima serie tedesca. Con il titolo già assegnato al Bayern Monaco e le posizioni di Champions League ed Europa League già cristallizzate, per quanto riguarda il traguardo europeo si gioca solo per la qualificazione in Conference League, che vede ancora in lotta quattro squadre: l'Union Berlin, il Borussia Moenchengladbach, lo Stoccarda e il Friburgo. Solo una riuscirà a strappare il pass per il settimo posto.

Ma la sfida è accesissima anche in coda alla classifica, dove solo lo Schalke ha già salutato la Bundesliga. Ancora da decidere chi scenderà direttamente in Zweite Bundesliga come penultima e chi andrà agli spareggi con la terza classifica della B tedesca, con Colonia (penultimo), Werder Brema (terzultimo) e Arminia Bielefeld a giocarsi la permanenza nella massima serie.

IL PROGRAMMA DELLA BUNDES:

15:30 Bayern - Augusta

15:30 Brema - Monchengladbach

15:30 Colonia - Schalke

15:30 Dortmund - Leverkusen

15:30 Francoforte - Friburgo

15:30 Hoffenheim - Hertha

15:30 Stoccarda - Bielefeld

15:30 Union Berlino - RB Lipsia

15:30 Wolfsburg - Magonza