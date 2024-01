Ufficiale L'Union Berlino ha già annunciato il sostituto di Leonardo Bonucci

Aspettando l'ufficialità di Leonardo Bonucci al Fenerbahçe, l'Union Berlino ha già annunciato il nome del suo sostituto: si tratta di Kevin Vogt, arrivato dall'Hoffenheim.

Non sono stati comunicati i dettagli del trasferimento del centrale, 32 anni. Arrivano da parte dello stesso Vogt le prime dichiarazioni: "Non vedo l'ora di conoscere la città, il club e di raccogliere le sfide che mi attenderanno nei prossimi mesi. Berlino ha sempre avuto un fascino su di me, quindi sono emozionato". In questa prima parte di stagione, Vogt si è distinto per la sua affidabilità, avendo giocato tutte le 18 partite in calendario dell'Hoffenheim.