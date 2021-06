La Copa America sarà trasmessa in diretta tv: ha acquistato i diritti Eleven Sports

Il percorso è stato tortuoso ma ora la Copa America 2021 è pronta a partire. Dopo le polemiche e i cambi di sede che hanno caratterizzato le ultime settimane da ora in poi a parlare sarà il campo e lì lo spettacolo è garantito. Per non perdersi nemmeno un secondo della competizione, tutte le ventotto partite saranno trasmesse in diretta e on demand su ELEVEN SPORTS (www.elevensports.it).

Gara inaugurale il 13 giugno, finalissima il 10 luglio, la notte dell’11 in Italia. Un mese di emozionanti sfide che avranno luogo in uno dei Paesi più iconici del calcio: il Brasile.

La 47esima edizione, originariamente prevista nel 2020, è stata infatti spostata in Brasile dopo le problematiche legate al Covid che hanno portato alla rinuncia dell’organizzazione da parte di Argentina e Colombia. Stadi nuovi ma stesso calendario con l’apertura tra Brasile e Venezuela nella capitale Brasilia. Ultimo precedente ben augurale per i verdeoro che si sono imposti 1-0 con gol di Firmino lo scorso 14 novembre 2020 nelle qualificazioni mondiali.

La fase a gironi, a cui prenderanno parte dieci nazionali tra cui, oltre ai padroni di casa, Argentina, Uruguay e Colombia, solo per citare le favorite, vedrà due match al giorno e si concluderà il 29 giugno con gli incontri a eliminazione diretta che scatteranno dal 2 al 10 luglio, giorno dell’atto conclusivo che avrà come scenario il leggendario stadio Maracanã.

La trasmissione delle partite su ELEVEN sarà accompagnata da una serie di approfondimenti editoriali e social, studiati ad hoc, che condurranno i fans all’interno della competizione, per una user experience completa e sempre più immersiva, puntando sull’approccio fan-centrico in linea con il claim ufficiale del Gruppo Eleven #Bythefans #Forthefans.

I match saranno tutti visibili in diretta, previa registrazione, su www.elevensports.it o attraverso le applicazioni Eleven Sports scaricabili dagli store Android e iOS, oltre che su Android TV.

Sarà inoltre disponibile un’area on demand, raggiungibile dal menu principale in homepage, in cui saranno disponibili gli highlights e le repliche di tutti i match.

Gli appuntamenti (orario italiano):

13 giugno ore 23.00 Brasile-Venezuela

14 giugno ore 2.00 Colombia-Ecuador

14 giugno ore 23.00 Argentina-Cile

15 giugno ore 2.00 Paraguay-Bolivia

17 giugno ore 23.00 Colombia-Venezuela

18 giugno ore 2.00 Brasile-Perù

18 giugno ore 23.00 Cile-Bolivia

19 giugno ore 2.00 Argentina-Uruguay

20 giugno ore 23.00 Venezuela-Cile

21 giugno ore 2.00 Colombia-Perù

21 giugno ore 23.00 Uruguay-Cile

22 giugno ore 2.00 Argentina-Paraguay

23 giugno ore 23.00 Ecuador-Perù

24 giugno ore 2.00 Brasile-Colombia

24 giugno ore ore 23.00 Bolivia-Uruguay

25 giugno ore 2.00 Cile-Paraguay

27 giugno ore 23.00 Brasile-Ecuador

27 giugno ore 23.00 Venezuela-Perù

29 giugno ore 2.00 Uruguay-Paraguay

29 giugno ore 2.00 Bolivia-Argentina

2 luglio ore 23.00 Quarto di finale

3 luglio ore 2:00 Quarto di finale

4 luglio ore 00:00 Quarto di finale

4 luglio ore 3:00 Quarto di finale

6 luglio ore 1:00 Semifinale

7 luglio ore 3:00 Semifinale

10 luglio ore 2:00 Finale 3° posto

11 luglio ore 2:00 Finale