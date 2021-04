La costruzione dal basso fa discutere. El Bichi Fuertes: "Guardiola ha rovinato il calcio"

vedi letture

Si aggiunge un nuovo capitolo all'annosa discussione sulla costruzione dal basso e sui presunti "danni" arrecati da tecnici come Pep Guardiola, che avrebbero influenzato molti colleghi "costringendo" anche le squadre qualitativamente meno forti a non buttar mai via la palla. Esteban Fuertes, detto Bichi, ne ha parlato a ESPN: "Per me Guardiola ha distrutto il calcio. Mi spiego: tutti vogliono copiare quello che fa lui e parecchi tecnici devono rendersi conto che non hanno i giocatori per praticare quel tipo di gioco. Non puoi costruire dal basso ogni volta".