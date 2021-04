La fascia da capitano indossata (e gettata) da CR7 venduta all'asta per 64mila euro

Un anonimo ha offerto 64mila euro per acquistare la fascia da capitano di Cristiano Ronaldo, indossata nel corso della partita contro la Serbia e famosa per essere stata gettata dall'asso portoghese in segno di stizza dopo la rete non convalidata dall'arbitro che avrebbe sancito il successo della sua nazionale. La fascia è stata battuta all'asta con l'idea di aiutare un bambino di sei mesi, il piccolo Gavrilo Djurdjevic, affetto da atrofia muscolare spinale e contribuire al finanziamento di il trattamento di questa malattia rara.