La finale dell'Europeo U21 sarà Portogallo-Germania: un super Wirtz trascina i tedeschi

Sarà Portogallo-Germania la finale dell'Europeo Under 21. Dopo la vittoria del tardo pomeriggio dei lusitani contro la Spagna, per un autogol del difensore delle Furie Rosse Cuenca, i giovani tedeschi battono l'Olanda per 2-1, trascinati da un super Florian Wirtz. Il centrocampista del Bayer Leverkusen, classe 2003, sigla una doppietta nei primi otto minuti, incantando per qualità e maturità. Nella ripresa l'Olanda accorcia le distanze con il difensore dell'Ajax Schuurs, ma nonostante un forcing finale il risultato non cambia più. La Germania, dunque, si qualifica per la terza volta consecutiva in finale, dopo aver perso con la Spagna due anni fa e vinto, sempre con gli spagnoli, nel 2017.