La finale di Copa Libertadores è qui: le formazioni di Palmeiras-Flamengo, 10 gli ex Serie A

Il conto alla rovescia è finito: la finale di Copa Libertadores è qui, Palmeiras e Flamengo si contendono il trofeo. Degli ex Serie A sono in campo Gustavo Gomez (passato dal Milan) e Andreas Pereira (Lazio) nel Palmeiras, solo panchina per Felipe Anderson.

Dal lato opposto, nel Flamengo, spazio agli ex Juventus Danilo e Alex Sandro in difesa, Jorginho (colonna di Napoli e Verona in passato) a centrocampo in accoppiata con Pulgar (ex Fiorentina). In panchina Emerson Royal, non figura invece l'ex Fiorentina Pedro. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Palmeiras-Flamengo

Palmeiras (3-4-3): Carlos Miguel; Fuchs, Gustavo Gomez, Murilo; Khellven, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquin Piquerez; Vitor Roque, Allan Elias, Manuel Lopez. Allenatore: Abel Ferreira

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, L. Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. Allenatore: Filipe Luis.

Chi sono gli ex Serie A protagonisti della Copa Libertadores

La finale di Copa Libertadores 2025 tra Palmeiras e Flamengo non sarà solo uno scontro tra i due club più forti del Sudamerica, ma anche un banco di prova per diversi giocatori che hanno calcato i campi di Serie A e che potrebbero avere un ruolo decisivo nella sfida di Lima.

Nel Flamengo la presenza di ex "italiani" è importante e di qualità. Danilo e Alex Sandro, entrambi difensori passati nella Juventus, garantiscono grande esperienza; Jorginho, centrocampista brasiliano ex Napoli e faro dell'Italia e del Chelsea campione d'Europa nel 2021, avrà le chiavi del centrocampo; Emerson Royal, ex Milan, offre corsa e duttilità sulla fascia destra, mentre l'ex romanista Vina aggiunge dinamismo e copertura. A completare il pacchetto, Pulgar, ex Bologna e Fiorentina, e Pedro, ex centravanti della Viola.

Nel Palmeiras, gli ex Serie A in campo non sono da meno. Gustavo Gómez, difensore con un trascorso nel Milan, è leader del reparto arretrato e ormai una leggenda del Verdao. Andreas Pereira, ex Lazio, ha un conto aperto con la finale: nel 2021 giocava con il Flamengo e un suo errore spianò la strada al gol vittoria nei supplementari di Deyverson. Infine, Felipe Anderson, ex Lazio, vorrebbe conquistare il trofeo per la seconda volta, 14 anni dopo quello vinto con il Santos.