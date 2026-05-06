Estevao, corsa contro il tempo per esserci al Mondiale: l'attaccante sceglie di curarsi in Brasile

La crisi del Chelsea non sembra conoscere fine ma i problemi non si limitano più agli aspetti tattici o mentali. A pesare è anche una situazione fisica sempre più complicata, visto che contro il Liverpool sono in dubbio Pedro Neto, Robert Sanchez, Alejandro Garnachoe sarà assente il lungo degente Estevao.

L’esterno brasiliano si è fermato durante la sfida persa 1-0 contro il Manchester United il 18 aprile, uscendo dal campo in lacrime e facendo temere immediatamente il peggio. Le sensazioni negative sono state poi confermate dagli esami medici, visto che il giocatore ha riportato una grave lesione di quarto grado al bicipite femorale e che ha messo fine anzitempo alla sua stagione. Lo stop non rappresenta solo un problema per il club londinese, ma anche per il giocatore stesso, che vede complicarsi il sogno di partecipare ai prossimi Mondiali con il Brasile.

Per provare ad accelerare il recupero Estevao ha dunque deciso di far ritorno in patria, dove proseguirà la riabilitazione. Secondo quanto riportato da O'Globo, il percorso di recupero si svolgerà presso le strutture del Palmeiras, sua ex squadra, a San Paolo. L’operazione è stata concordata tra il Chelsea e l’entourage del calciatore, con il club inglese che avrebbe anche inviato uno specialista per monitorare da vicino i progressi e coordinare il lavoro sul posto.