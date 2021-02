La Liga rischia di perdere Messi e Ramos, Rubiales: "Due patate bollenti per Barça e Real"

Tiene banco in Spagna, così come nel resto del mondo, il futuro di Sergio Ramos e Lionel Messi, che in estate potrebbero lasciare Madrid e Barcellona per nuovi lidi. Di questo, ai microfoni de “El Larguero”, ha parlato il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales: “Il futuro di Sergio Ramos è una cosa tra lui e il Real Madrid. Se mi piacerebbe restasse nella Liga? Mi piacerebbe che fosse felice e che quando verrà convocato in nazionale possa dare il massimo. Messi? E’ un giocatore unico che abbiamo avuto il piacere di goderci, un giocatore fuori dal comune. Anche lui deve decidere, sono patate bollenti per i due club”.