La Premier League vuole spostare due giornate di campionato per aspettare i tifosi

La Premier League potrebbe spostare la 36^ e la 37^ per aspettare il ritorno dei tifosi negli stadi. Lo riporta The Athletic, secondo cui i club del massimo campionato inglese starebbero valutando questa possibilità dopo che il governo di Boris Johnson ha indicato la road map per alleggerire le restrizioni anti-pandemia. In particolare, la Premier spera di poter rivedere i tifosi (comunque al massimo 10.000 per impianto) a partire dal 17 maggio. Così, l’idea sarebbe quella di posticipare la 36^ giornata, attualmente in programma l’11 e 12 maggio, al 15 e 16 del mese. La 37^ a quel punto si giocherebbe il 18 e il 19 maggio, mentre non cambierebbero le date dell’ultima (domenica 23 maggio). L’ostacolo? La finale di FA Cup, che andrebbe a quel punto riprogrammata. In questa fase, comunque, i club hanno soltanto discusso informalmente la questione.