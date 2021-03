La protesta della Norvegia contro il Qatar non verrà punita dalla FIFA: "Libertà di parola"

La FIFA non prenderà azioni di alcun tipo nei confronti dei giocatori della Norvegia, ieri sera scesi in campo a Gibilterra con una maglia che recitava la scritta "Diritti umani - Dentro e fuori dal campo". Il riferimento è ai fatti che stanno avvenendo in Qatar nella preparazione del Mondiale dove, come emerso da un'inchiesta del Guardian oltre 6.500 lavoratori migranti sono morti da quando la macchina organizzatrice si è attivata, con la costruzione di stadi e infrastrutture. In merito la massima istituzione calcistica ha fatto sapere tramite un comunicato: "La Fifa crede nella libertà di parola e nel potere del calcio come forza del bene".