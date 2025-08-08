Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Nzonzi, ritorno a sorpresa: l'ex Roma va allo Stoke City 10 anni dopo il suo addio

Nzonzi, ritorno a sorpresa: l'ex Roma va allo Stoke City 10 anni dopo il suo addio
Oggi alle 19:41Calcio estero
di Pierpaolo Matrone

Steven Nzonzi torna dove tutto è cominciato in Inghilterra. Il centrocampista francese, a sorpresa, ha firmato un contratto annuale con lo Stoke City, club con cui aveva già militato tra il 2012 e il 2015, collezionando 120 presenze e 7 gol. Una mossa inaspettata, che segna il ritorno del 36enne in Championship dopo anni trascorsi tra le principali leghe europee e il calcio extraeuropeo.

Dopo aver lasciato i Potters, Nzonzi ha vissuto una carriera ricca di esperienze: ha vinto l'Europa League con il Siviglia, ha vestito le maglie di Roma, Galatasaray e Rennes, per poi proseguire il suo percorso in Qatar e infine in Iran, con il Sepahan, la sua ultima esperienza. “È come tornare a casa,” ha dichiarato Nzonzi al sito ufficiale del club. “Ho giocato in grandi squadre, ma il legame che ho avuto con i tifosi dello Stoke è stato unico. Ringrazio Jon Walters per aver reso possibile questo ritorno. Ora voglio dare tutto per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi”.

Consapevole di non essere più il giocatore di dieci anni fa, il francese ha però sottolineato di avere ancora molto da offrire, pur ammettendo che servirà tempo per tornare in piena forma: lo Stoke ha infatti comunicato che difficilmente sarà disponibile già ad agosto, poiché deve completare il suo percorso di preparazione atletica, visto che finora è stato fermo.

Editoriale di Marco Conterio
