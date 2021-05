La stampa inglese accusa Guardiola: "Professore pazzo, assurdo non schierare un mediano"

La sconfitta del Manchester City contro il Chelsea, per la stampa inglese, ha un solo colpevole: Pep Guardiola. Il day after è pieno di critiche nei confronti del tecnico catalano, che viene accusato di aver schierato una squadra poco equilibrata, sperimentando anche nella partita più importante della storia del suo club. Particolarmente duro il Sun: "Pep Guardiola ha scavalcato la linea sottile tra genio e follia e ha deciso che una finale di Champions League era il momento giusto per sperimentare come un professore pazzo. Il grande alchimista del Manchester City ha finito per creare solo una bomba a orologeria contro la sua stessa squadra, non schierando nemmeno un centrocampista difensivo e un attaccante di ruolo. Tuchel ha così battuto il Manchester City tre volte in sei settimane, in tre diverse competizioni".