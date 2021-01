LaLiga, 17^ giornata: Canales risponde a Suso. Il derby di Siviglia finisce 1-1

vedi letture

Dopo il successo di misura del Villarreal sul Levante, termina in parità il derby di Siviglia. Vantaggio degli uomini di Lopetegui con Suso al 48', pareggio su rigore del Betis con Sergio Canales al 51' per l'1-1 finale. Da segnalare, al 75', anche un calcio di rigore fallito da Fekir per il Betis.

Oggi

VILLARREAL-LEVANTE 2-1 - 19' Nino (V), 54' Gerard Moreno (V), 73' Leon (L)

BETIS-SIVIGLIA 1-1 - 48' Suso, 51' Canales

GETAFE-VALLADOLID ore 18.30

REAL MARID-CELTA ore 21

Domani

ATHLETIC-ELCHE ore 14

ALAVES-ATLETICO MADRID ore 16.15

EIBAR-GRANADA ore 18.30

REAL SOCIEDAD-OSASUNA ore 18.30

HUESCA-BARCELLONA ore 21

VALENCIA-CADICE ore 21

Classifica

Atlético Madrid 35***

Real Madrid 33*

Real Sociedad 29

Villarreal 29

Siviglia 27**

Barcellona 25**

Granada 24**

Celta 23*

Betis 20

Cadice 19*

Athletic 18*

Levante 18*

Alavés 18*

Getafe 17**

Elche 16***

Eibar 16*

Valencia 15*

Valladolid 15*

Osasuna 13**

Huesca 12*

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno