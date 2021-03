LaLiga, comunicati i limiti salariali: il Real alza la cifra, Barça e Atletico tagliano 35 milioni

Sono stati resi noti i limiti salariali dei club de LaLiga. Ogni società deve proporre una cifra limite di spesa che deve essere approvato dalla lega spagnola. Qualora le cifre proposte non siano ritenute congrue sarà richiesta di rettificare la cifra al fine di avere un importo che garantisca la stabilità economica. Tale limite non deve essere necessariamente raggiunto ma non va assolutamente superato. Complice la crisi generata dal Covid quasi tutte le società del massimo campionato hanno presentato un budget inferiore rispetto a quello proposto in estate. Tra le poche a proporre un limite maggiore vi è il Real Madrid che sale da 468,5 milioni a 473,3. Oltre ai blancos anche Celta, Granada e Huesca vedono crescere il proprio limite. Il Barcellona taglia 35 milioni (da 382,7 a 347) così come l'Atlético (da 252,7 a 217,3).