LaLiga, il Cadice scenderà in campo con il Real indossando una maglia contro la Superlega

vedi letture

Questa sera il Cadice affronterà il Real Madrid in campionato e i giocatori dei Pirati hanno tutta l'intenzione di scendere in campo per il riscaldamento con una maglia simile a quella indossata dai colleghi del Leeds prima della sfida poi pareggiata contro il Liverpool. "Il calcio appartiene a tutti" dovrebbe essere il messaggio che campeggerà sulle t-shirt, un messaggio diretto ai fondatori della Superlega e dunque diretto anche al Real Madrid, tra i club più attivi nella rivoluzione, non riuscita, del calcio europeo. A riportarlo è Marca.