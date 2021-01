LaLiga, risultati e classifica dopo il 17° turno: il Valencia in piena zona retrocessione

Con Valencia-Cadice si è chiuso il 17° turno de LaLiga. Questo il quadro completo e la classifica aggiornata:

VILLARREAL-LEVANTE 2-1 - 19' Nino (V), 54' Gerard Moreno (V), 73' Leon (L)

BETIS-SIVIGLIA 1-1 - 48' Suso (S),

GETAFE-VALLADOLID 0-1 37' Weissman

REAL MARID-CELTA 2-0 - 6' Lucas Vazquez, 53' Asensio

ATHLETIC-ELCHE 1-0 - 25' Muniain

ALAVES-ATLETICO MADRID 1-2 - 41' Llorente (AM), 84' aut. Felipe (AL), 90' Suarez (AM)

EIBAR-GRANADA 2-0 - 55' e 76' Gil

REAL SOCIEDAD-OSASUNA 1-1 - 20' Calleri (O), 46' Barrentxea (RS)

HUESCA-BARCELLONA 0-1- 27' De Jong

VALENCIA-CADICE 1-1 58' Lozano (C), 79' Maxi Gomez (V)

Classifica

Atlético Madrid 38**

Real Madrid 36

Real Sociedad 30^

Villarreal 29

Barcellona 28*

Siviglia 27**

Granada 24*

Celta 23

Athletic 21

Cadice 20

Betis 20

Eibar 19

Levante 18*

Alavés 18

Valladolid 18

Getafe 17*

Valencia 16

Elche 16**

Osasuna 14*

Huesca 12

^una partita in più

*una partita in meno

**due partite in meno