Lamela viola le regole anti-Covid, Mourinho lo esclude dalla semifinale di Carabao Cup

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brentford, semifinale di Carabao Cup. Sull'esclusione di Lamela: "Non spetta a me dirlo. Posso dire soltanto che contro il Brentford non ci sarà". Il tecnico portoghese lascia come la decisione sia societaria, a seguito della violazione delle norme anti-Covid. L'argentino, così come Giovani Lo Celso e Sergio Reguilon è stato "pizzicato" a un party di Natale, con la foto pubblicata sui social. Mourinho ha già manifestato il suo disappunto, parlandone al termine della partita vinta contro il Fulham sabato scorso.