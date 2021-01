Lampard esonerato, Redknapp: "I club non danno tempo. Soskjaer era spacciato, invece ora..."

Harry Redknapp, ex manager del Tottenham, ha commentato la notizia dell'esonero di Frank Lampard: "Pensavo che gli avrebbero concesso un po' di tempo, visto il buon risultato ottenuto contro il Luton in FA Cup. Credevo che Solskjaer non sarebbe sopravvissuto a lungo, ma il Manchester United gli ha dato tempo e improvvisamente hanno voltato pagina. Tutti attraversano brutti periodi; Jurgen Klopp ne sta attraversando uno, Mikel Arteta pure. Le persone però hanno bisogno di tempo. Perdere quattro o cinque partite non ti rende improvvisamente un cattivo manager! Sicuramente bisogna avere più fiducia nelle persone piuttosto che avere una reazione istintiva".