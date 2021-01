Lampard non sottovaluta la FA Cup: "Teniamo alta la guardia, soprattutto in questo momento"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di FA Cup di domenica contro il Morecambe, mister Frank Lampard ha parlato a 360° della stagione del suo Chelsea, a partire dal futuro di Kepa: "Si sta allenando bene e ha mostrato un approccio brillante. È un nostro giocatore e non alluderò a quello che potrebbe succedere a gennaio durante il mercato".

Che partita si aspetta col modesto Morecambe?

"Non importa l'avversario che affronti, la FA Cup è sempre magica e ogni squadra può renderti le cose complicate. Dovremo stare ancora più attenti visto il nostro momento. Turn-over? Manderò in campo la squadra adeguata per provare a vincere".

Come può il Chelsea recuperare fiducia?

"C'è solo un modo: lavorare duro. Devi dare tutto e metterti il periodo negativo alle spalle. Personalmente amo allenare il Chelsea e non mi sarei mai aspettato di avere vita facile qui. Trovo questa sfida stimolante in senso positivo".

Come sta Christiansen?

"L'infortunio non è strato troppo pesante, dovrebbe tornare ad allenarsi con noi già da domani".