Ufficiale

Laporte è tornato davvero all'Athletic Club, c'è il comunicato del club basco

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:42Calcio estero
di Dimitri Conti

Adesso è anche ufficiale, il difensore Aymeric Laporte lascia l'Al Nassr e fa il suo ritorno all'Athletic Club, che ha beneficiato dello strappo alla regola fornito dalla FIFA a proposito del completamento del trasferimento internazionale dopo la fine del mercato in Spagna.

Così l'Athletic ha comunicato l'acquisto: "Aymeric Laporte torna a casa. Il difensore centrale internazionale ha firmato un contratto triennale, fino al 30 giugno 2028, dall'Al-Nassr. Il 31enne torna a Lezama, dove si è formato come giocatore dall'età di 15 anni. Ritorna alla guida di Ernesto Valverde, che in precedenza lo aveva allenato per quattro delle sue sei stagioni con la prima squadra. Da prodotto del vivaio, Aymeric Laporte ha ottenuto brillanti successi, dal settore giovanile al suo debutto come Lion sotto la guida di Marcelo Bielsa, in una partita in trasferta della fase a gironi di UEFA Europa League contro l'Hapoel Kiryat Shmona il 28 novembre 2012. Aveva solo 18 anni".

Prosegue e conclude la nota dell'Athletic Club: "Dopo sei stagioni in prima squadra, una Supercoppa, 222 presenze e 10 gol, il Manchester City ha pagato la clausola rescissoria di 65 milioni di euro nella sessione invernale di calciomercato del 2018. Nel frattempo, Aymeric aveva prolungato il suo contratto con l'Athletic Club quattro volte. Il difensore di Agen ha vinto ben 13 titoli con il City, tra cui una Champions League (2022-23) e cinque Premier League. Ha anche segnato il gol che ha regalato al City la Coppa di Lega a Wembley contro il Tottenham. Della sua precedente esperienza con l'Atletico, a parte l'allenatore, rimangono solo quattro giocatori in prima squadra: Iñaki Williams, Lekue, Vesga e Yeray. Tuttavia, conosce bene il resto della squadra, poiché Laporte ha sempre mantenuto un rapporto con il Bilbao e ha seguito l'Athletic Club da lontano, senza mai nascondere il suo desiderio di tornare nel club in cui è cresciuto calcisticamente. Ha anche vinto l'Europeo nel 2024 insieme a Unai Simón, Dani Vivian e Nico Williams, e la UEFA Nations League nel 2023. Laporte ha salutato il club nel 2018 con un "arrivederci" e ora sta dando priorità al progetto dell'Athletic Club e al ritorno nei Paesi Baschi e a Bilbao, la sua casa".

