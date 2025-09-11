Ufficiale Ecco la nuova squadra di Andre Onana: l'ex Inter firma per il Trabzonspor

Con uno stringato comunicato stampa, il Trabzonspor ha annunciato l'acquisto di André Onana che arriva in prestito dal Manchester United.



Il portiere è atterrato nelle scorse ore a Trebisonda, accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi del Trabzonspor. Il portiere camerunese rimpiazza Ugurcan Cakir, ceduto al Galatasaray. Queste le sue prime dichiarazioni:

Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell'amore, rendendoli felici sul campo".

Il primo impegno per Onana non è dei più semplici, poiché contro il Fenerbahce che ha annunciato in questi giorni il nuovo tecnico, Domenico Tedesco:

"Certo che sono pronto, sono sempre pronto. Anzi, direi che sono pronto per questo genere di cose. Ogni giocatore vuole giocare ed essere coinvolto in questo tipo di partite. Certo, giocheremo contro un avversario importante e forte. Ma siamo anche consapevoli dei nostri punti di forza. Sarà una partita importante per noi".

29 anni, Onana lascia il Manchester United dopo due stagioni molto deludenti, nonostante il club inglese abbia investito 50 milioni di euro per strapparlo all'Inter. Con i red devils 102 presenze in tutte le competizioni, 150 gol subiti e 24 clean sheet. Tra le poche soddisfazioni, la FA Cup vinta nel maggio 2024 battendo in finale a Wembley gli odiati cugini del Manchester City.