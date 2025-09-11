Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ecco la nuova squadra di Andre Onana: l'ex Inter firma per il Trabzonspor

Ecco la nuova squadra di Andre Onana: l'ex Inter firma per il TrabzonsporTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:56Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Con uno stringato comunicato stampa, il Trabzonspor ha annunciato l'acquisto di André Onana che arriva in prestito dal Manchester United.

Il portiere è atterrato nelle scorse ore a Trebisonda, accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi del Trabzonspor. Il portiere camerunese rimpiazza Ugurcan Cakir, ceduto al Galatasaray. Queste le sue prime dichiarazioni:

Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell'amore, rendendoli felici sul campo".

Il primo impegno per Onana non è dei più semplici, poiché contro il Fenerbahce che ha annunciato in questi giorni il nuovo tecnico, Domenico Tedesco:

"Certo che sono pronto, sono sempre pronto. Anzi, direi che sono pronto per questo genere di cose. Ogni giocatore vuole giocare ed essere coinvolto in questo tipo di partite. Certo, giocheremo contro un avversario importante e forte. Ma siamo anche consapevoli dei nostri punti di forza. Sarà una partita importante per noi".

29 anni, Onana lascia il Manchester United dopo due stagioni molto deludenti, nonostante il club inglese abbia investito 50 milioni di euro per strapparlo all'Inter. Con i red devils 102 presenze in tutte le competizioni, 150 gol subiti e 24 clean sheet. Tra le poche soddisfazioni, la FA Cup vinta nel maggio 2024 battendo in finale a Wembley gli odiati cugini del Manchester City.

Articoli correlati
Onana al Trabzonspor: "Gratificante sentire questo amore". Sfiderà subito Skriniar... Onana al Trabzonspor: "Gratificante sentire questo amore". Sfiderà subito Skriniar
Onana al Trabzonspor ci siamo: il portiere camerunese è volato in Turchia Onana al Trabzonspor ci siamo: il portiere camerunese è volato in Turchia
Onana, tutto fatto per il prestito al Trabzonspor: fissate le visite mediche, ecco... Onana, tutto fatto per il prestito al Trabzonspor: fissate le visite mediche, ecco quando
Altre notizie Calcio estero
Onana è solo l'ultimo fallimento ufficiale del Manchester United in ordine cronologico... Onana è solo l'ultimo fallimento ufficiale del Manchester United in ordine cronologico
Yamal: "Non sogno di vincere un Pallone d'Oro, sogno di vincerne molti" Yamal: "Non sogno di vincere un Pallone d'Oro, sogno di vincerne molti"
Rami critica l'atteggiamento di De Zerbi: "È un po' troppo duro. A volte al limite"... Rami critica l'atteggiamento di De Zerbi: "È un po' troppo duro. A volte al limite"
Altro acquisto per il CSKA Mosca che si è assicurato un talento dal Brasile UfficialeAltro acquisto per il CSKA Mosca che si è assicurato un talento dal Brasile
Donnarumma: "Essere allenato da Guardiola è la cosa migliore per un calciatore" Donnarumma: "Essere allenato da Guardiola è la cosa migliore per un calciatore"
Onana al Trabzonspor: "Gratificante sentire questo amore". Sfiderà subito Skriniar... Onana al Trabzonspor: "Gratificante sentire questo amore". Sfiderà subito Skriniar
Ecco la nuova squadra di Andre Onana: l'ex Inter firma per il Trabzonspor UfficialeEcco la nuova squadra di Andre Onana: l'ex Inter firma per il Trabzonspor
Stadio inadeguato, la CONMEBOL toglie la finale di Copa Sudamericana alla Bolivia... Stadio inadeguato, la CONMEBOL toglie la finale di Copa Sudamericana alla Bolivia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, è già tempo di risposte. La gara con la Juventus non può essere un dentro o fuori ma Chivu non può permettersi di perdere: ecco perché. Esame Fiorentina per il Napoli: Conte confermerà i Fab Four o penserà alla Champions?
Le più lette
1 Inter, è già tempo di risposte. La gara con la Juventus non può essere un dentro o fuori ma Chivu non può permettersi di perdere: ecco perché. Esame Fiorentina per il Napoli: Conte confermerà i Fab Four o penserà alla Champions?
2 Il ct di Israele corregge il tiro: "Gli italiani ci hanno incoraggiato, anche Gattuso"
3 Athekame venduto al Milan per 10 milioni, il ds dello Young Boys: "Volevamo tenerlo più a lungo"
4 Dejan Stankovic, pagato 24 miliardi di lire nel 1998. E scippato dalla Lazio alla Roma
5 Roma obbligata a vendere, La Gazzetta dello Sport titola: "Koné, l'Inter pensa a te"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Akanji: "Inter uno dei migliori club d'Europa. Obiettivi? Scudetto e Champions League"
Immagine top news n.1 "McTominay non giocava in uno United scarso". Nainggolan fa infuriare Napoli, poi corregge il tiro
Immagine top news n.2 Juventus, Tudor: "Ovvio che possiamo lottare per lo Scudetto. Con l'Inter vale più di 3 punti"
Immagine top news n.3 Atalanta, domani Lookman tornerà ad allenarsi in gruppo. Per Scamacca soltanto terapie
Immagine top news n.4 Juve, Comolli: "Per Zhegrova aspettavamo Nico. Nessuna lite con Al-Khelaifi, sono bugie"
Immagine top news n.5 Torino, Cairo: "Lavoriamo per fare tutti un passo in avanti. Velasco in granata, perché no?"
Immagine top news n.6 Rabiot inizia l'avventura rossonera. Il francese è sbarcato a Milano: "Contento, forza Milan!"
Immagine top news n.7 Inter, torna attuale il nome di Joel Ordonez in vista dell'anno prossimo. Anche l'OM lo voleva
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.2 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
Immagine news podcast n.3 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, chi ne approfitterà alla ripresa? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Giacomo Ferri: "Bologna ormai una realtà. E sulla Fiorentina dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Mattei: "Juve, alla fine Vlahovic scalzerà David dal ruolo di titolare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cassano: "Ero convinto al 100% del ritorno di Conte alla Juve. ADL ha capito l'errore"
Immagine news Serie A n.2 Akanji: "In tre dell'Inter mi hanno scritto subito. L'ho apprezzato molto"
Immagine news Serie A n.3 Nainggolan non ha dubbi sul derby d'Italia: "Vince l'Inter, ancora oggi è la più forte di tutte"
Immagine news Serie A n.4 Adani: "Conte si è evoluto. Oggi è tra i 3-4 allenatori più influenti al mondo"
Immagine news Serie A n.5 Athekame non ha ancora esordito col Milan: "Nessuna pressione, mi guadagnerò il posto"
Immagine news Serie A n.6 Adli all'Al Shabab, Mandragora: "In bocca al lupo Pittore! Faccio il tifo per te..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fontana elogia il Catanzaro: "Gli investimenti testimoniano lungimiranza e voglia di crescere"
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, le prime parole di Zilli: "La trattativa è stata veloce. Entusiasta di essere qui"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Dionigi: "Giusto che i tifosi sognino ma l'obiettivo deve restare la salvezza"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Plizzari torna a Pescara: "Eternamente grato. Sabato saranno brividi d’amore"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, i 23 convocati di Biancolino per la sfida contro il Monza: out Patierno
Immagine news Serie B n.6 Monza, i convocati di Bianco per Avellino: tornano a disposizione Izzo e Colpani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Toniolo: "Ottimo avvio di stagione. Supereremo le difficoltà con il lavoro"
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, domani la sfida di campionato contro l'Audace Cerignola: i convocati di Colombo
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, Espinal ne convoca 23 per Arzignano: out Ferri, Rizzo e Ballabio
Immagine news Serie C n.4 Carpi, Rossini: "A Terni ci aspetta una partita molto complicata. Servirà grande umilità"
Immagine news Serie C n.5 Il Carpi e il direttore sportivo Marco Bernardi avanti insieme: accordo fino al 2027
Immagine news Serie C n.6 Torres, guai per Pazienza: lesione al menisco per Stivanello, resterà out 4/6 settimane
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Di Guglielmo amara dopo il ko: "Questo momento doveva arrivare prima o poi"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Dispiace, nel calcio se sbagli paghi. Abbiamo preso il primo tiro all'80"
Immagine news Calcio femminile n.3 Incredibile Roma, lo Sporting la ribalta nel recupero. L'andata di Champions finisce 1-2
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma-Sporting Club, le formazioni ufficiali del match di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Glionna: "Ci tenevamo a iniziare bene in Europa Cup. Ma al ritorno sarà tosta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, Schough: "Grande vittoria, peccato per il gol subito. Vogliamo far bene in Europa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…