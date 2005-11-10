Ufficiale Larin è tutto del Southampton: riscattato il canadese, addio al Maiorca e contratto biennale

Il Southampton ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Cyle Larin, che resterà a St Mary’s dopo il prestito concordato a gennaio con il Maiorca. L’attaccante canadese, 31 anni, ha firmato un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno, con la possibilità di prolungare la sua permanenza fino al 2029.

Arrivato a metà stagione, Larin ha avuto un impatto immediato, diventando protagonista già all’esordio: subentrato contro il Watford, ha segnato al primo pallone toccato. Da quel momento, il suo rendimento è stato costante e decisivo, con 8 gol in 16 presenze in Championship, una media di una rete ogni 107 minuti. Il suo contributo è stato importante anche in FA Cup, competizione nella quale ha segnato al debutto e aiutato il Southampton a raggiungere le semifinali. Il bilancio complessivo del suo prestito si chiude con 9 reti in 22 partite, di cui solo 12 da titolare, numeri che hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui anche per il futuro.

Entusiasta il giocatore, che ha spiegato la sua scelta: "Sono molto felice di essere tornato. Dal primo giorno a Southampton mi sono sentito accolto da staff e compagni. Segnare al primo tocco ha sicuramente aiutato, ho subito trovato un grande feeling con la squadra e con l’ambiente. È stata una stagione positiva e ho sentito forte il desiderio di continuare qui".

Soddisfazione anche da parte della dirigenza, con il direttore tecnico Johannes Spors che ha sottolineato il feeling tra club e giocatore: "È stato chiaro fin dal primo minuto che Cyle e il Southampton fossero un ottimo abbinamento. Ha rinforzato perfettamente le nostre opzioni offensive. Ha scelto di restare con noi rinunciando ad altre opportunità, dimostrando grande attaccamento al progetto".