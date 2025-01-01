Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il nuovo numero 10 del Feyenoord è canadese: dal Maiorca arriva Cyle Larin

Il nuovo numero 10 del Feyenoord è canadese: dal Maiorca arriva Cyle Larin
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 19:42Calcio estero
di Michele Pavese

Il Feyenoord ha raggiunto un accordo con il Maiorca per il prestito dell’esperto attaccante canadese Cyle Larin. Il 30enne, che vestirà la maglia numero 10, fornirà al tecnico Robin van Persie un’opzione aggiuntiva in attacco.

"Sono molto felice di essere qui", ha dichiarato Larin. "Conosco la storia del Feyenoord, la passione dei tifosi e il desiderio del club di competere sempre per i trofei. Questo si adatta perfettamente a chi sono io, e non vedo l’ora di giocare per il Feyenoord e lavorare con Robin van Persie. Essendo stato anche lui un attaccante, posso imparare molto da lui".

Nato a Brampton, vicino Toronto, Larin ha mosso i primi passi nel calcio locale con il Brampton YSC e Academy Sigma FC. Dopo l’esperienza con la squadra universitaria UConn Huskies, è approdato in MLS con l’Orlando City, vincendo il premio Rookie of the Year e segnando 44 gol in tre stagioni. Nel 2018 il passaggio in Europa con il Besiktas, dove in 109 presenze ha realizzato 39 gol e conquistato campionato e coppa nel 2021.

Successivamente ha giocato con Club Brugge e Real Valladolid, prima di approdare al Maiorca nel 2023, disputando due stagioni in Liga. Internazionale canadese con 86 presenze, Larin porta al Feyenoord esperienza, fisicità e senso del gol.

