Lazio, ascolta: tra Vitor Roque e il Barcellona è divorzio, ha disertato l'allenamento oggi

Vitor Roque non è il benvenuto al Barcellona. È stato questo in soldoni il messaggio inviato dal direttore sportivo del club catalano, Deco, al giocatore brasiliano nell'incontro avvenuto con l'agente André Cury. Un tete a tete avvenuto alla Ciutat Esportiva di Barcellona dedicato alla ricerca di una quadratura sul futuro del classe 2005 che è certamente fuori dal progetto tecnico di Hansi Flick, allenatore blaugrana. Ma visto l'esborso da 40 milioni per prelevarlo dall'Athletico Paranaense, serve una nuova sistemazione per lui, meglio se a titolo definivo.

Una cosa è certa: la rottura è evidente. Oggi Vitor Roque non si è allenato con il resto dei compagni, racconta il quotidiano SPORT. Secondo quanto spiegato dal Barcellona, tuttavia, il giocatore si è presentato in mattinata presso gli impianti sportivi con febbre e malessere generale, per cui si è deciso che era meglio per lui tornare a casa.

Forse una coincidenza, forse una facciata. Eppure in terra catalana il 19enne ha le ore contate. Fin qui non ha avuto quasi nessuna presenza nella squadra del Barcellona, mentre nella tournée statunitense ha provato a convincere Flick a farlo giocare, ma non ci è riuscito. Sarà certamente interessante capire quale soluzione troverà la dirigenza blaugrana, mentre l'opzione Vitor Roque per la Lazio c'è ed è al vaglio: vedremo se verrà attivata.