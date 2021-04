Le aperture in Inghilterra - Chelsea, puoi sbattere fuori il Real. Pep contro il trio terrificante

Sulle prime pagine inglesi di oggi, mercoledì 28 aprile 2021, si parla in particolare del pareggio del Chelsea contro il Real Madrid, nell'andata delle semifinali di Champions League. Buon 1-1 strappato dai Blues in Spagna: gol del vantaggio di Pulisic, poi il pari di Benzema. Si parla però anche dell'altra semifinale, in programma oggi, tra PSG e City: Pep si prepara ad affrontare il 'trio terrificante' Mbappè, Neymar, Di Maria.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Daily Express: "We can pul this off"

The Guardian: "'The Real deal"

Mirror Sport: "Wringing the Blues"

Star Sport: "Yanks a lot"