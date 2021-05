Le aperture in Inghilterra - Finale di FA Cup Chelsea-Leicester, Rodgers: "Vinciamo per Vichai"

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 15 maggio 2021, si parla in particolare della finale di FA Cup tra Chelsea e Leicester. La carica di Brendan Rodgers, allenatore delle Foxes: "Voglio la FA Cup per dedicarla a Srivaddhanaprabha", il patron del club, scomparso nel 2018 con un tragico schianto in elicottero. Sfida contro il Chelsea di Tuchel che sogna invece di aprire un ciclo, in vista anche della finale di Champions. E intanto, l'avversario dei Blues nell'altra finale, il Manchester City, ha vinto per 4-3 contro il Newcastle, trascinato da una tripletta di Ferran Torres e da un gol dell'ex Juve Joao Cancelo.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Kings of the Blues"

Star Sport: "Happy new era"

Mirror Sport: "Win it for Vichai"

Daily Express: "Win it for Vichai"