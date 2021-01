Le aperture in Inghilterra - Liverpool, stop alla crisi grazie a Mou. United e il caso razzismo

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, si parla principalmente della vittoria del Liverpool in casa del Tottenham. Klopp batte Mourinho 3-1 con i Reds che hanno dato un calcio alla crisi: nelle ultime 5 di campionato avevano raccolto solo 3 punti. Successo firmato da Firmino, Alexander-Arnold e Manè. Spazio anche alle parole di Tuchel, nuovo allenatore del Chelsea ma soprattutto al caso razzismo che ha colpito i due giocatori dello United Martial e Tuanzebe.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Guardian: "Liverpool find their groove as Kane limps off"

Mirror Sport: "Threesy does it"

Star Sport: "Taa very much"

Daily Express: "Reds stop the rot"