Le aperture in Spagna - Atletico Madrid campione, Real in bianco. A Barcellona è fine ciclo

"Soffrire, credere, vincere". E' questo il titolo che Marca dedica all'Atletico Madrid, nuovo campione di Spagna. Decisivo il successo col Valladolid per l'undicesimo titolo che "Sa di gloria", come scrive invece As in prima pagina. A Barcellona sono più contenti di vedere i Colchoneros in testa e non il Real Madrid. "Atleti campione! E il Madrid in bianco", titola Mundo Deportivo. Sport invece si sofferma sulla vittoria del Barcellona sul campo dell'Eibar: "Vittoria e... Fine del ciclo".