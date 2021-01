Le aperture in Spagna - Real Madrid sotto zero. Il Barcellona è una tempesta perfetta

vedi letture

Solo 0-0 per il Real Madrid sul campo dell'Osasuna e una mole di gioco prodotta davvero bassa. "Il Real Madrid si raffredda", titola Marca ricordando che i Blancos hanno collezionato un solo tiro in porta in 90 minuti. "Sotto zero", titola invece As che sottolinea come non sia la prima volta che gli uomini di Zidane si fermano contro una squadra modesta. Sorridono di più a Barcellona, in virtù del poker rifilato a domicilio al Granada. "Tempesta perfetta", scrive Mundo Deportivo. Il titolo di Sport è un elogio a quanto espresso dai blaugrana: "Questo è calcio".