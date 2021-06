Le aperture inglesi - C'è Inghilterra-Scozia: è il momento di Kane

vedi letture

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 18 giugno 2021, si parla in particolare dell'Europeo e della sfida tra Inghilterra e Scozia, una sfida molto sentita nel Regno Unito con gli scozzesi che, dopo aver vinto per la prima volta a rugby contro gli inglesi, sognano lo sgambetto anche nel calcio. Southgate si affida a Kane.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Eur the one that I want"

The Daily Telegraph: "Southgate: 'We must seize the moment'"

The Guardian: "Just like Auld times"

Daily Express: "Eyes on prize"