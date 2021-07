Le aperture inglesi - Inghilterra, decollo in semifinale: i Leoni ruggiscono verso Wembley

"L'Inghilterra raggiunge le semifinali degli Europei con una vittoria per 4-0 contro l'Ucraina". Si limita alla semplice cronaca The Herald, con un titolo in taglio basso, per parlare del netto successo dell'Inghilterra che proietta la nazionale a Wembley. "I Leoni ruggiscono verso Wembley", titola invece il Telegraph, immortalando un abbraccio felice tra Kane e i suoi compagni. "Lift-off", ossia "Decollo", scrive invece The Independent scegliendo Sterling e Kane come uomini-copertina.