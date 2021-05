Le aperture inglesi - Trionfo Chelsea con Havertz: una Champions da prendersi e tenere

Il Chelsea batte il Manchester City di misura e solleva la Champions League al cielo di Porto. "Kai e molto altro", titola il Daily Mail in prima pagina, mettendo in risalto l'immagine del goleador Kai Havertz. Passando all'Express, si gioca con il cognome dell'ex Bayer Leverkusen: "Hav a little beat of that". "Da prendersi e tenere", è infine il titolo scelto dallo Star.