Le aperture portoghesi - Accordo per Joao Mario. La Fiorentina vuole chiudere Sergio Oliveira

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 9 giugno 2021, c'è spazio principalmente per il mercato che si incrocia con l'Italia. Accordo tra lo Sporting e l'Inter per il riscatto di Joao Mario: intesa da 7-8 milioni di euro. Anche la Fiorentina prova a chiudere un nuovo accordo con il Porto per Sergio Oliveira: i viola spingono per chiudere prima dell'inizio dell'Europeo.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Teste ao golo"

Record: "Reforços da casa"