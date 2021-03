Le aperture portoghesi - Juve guarda il Braga: Porto eliminato. Rinnovo e clausola per Amorim

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 4 marzo 2021, spazio alla vittoria del Braga contro il Porto di Conceiçao nelle semifinali di Coppa del Portogallo. Successo per 3-2 della formazione meno quotata che, in 10 uomini, ha ottenuto il pass per la finale. Doppietta di Ruiz nei primi 14' e tris di Piazon al 28' e Porto fuori nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora. Ora il Braga attende la vincente di Benfica-Estoril. Intanto il tecnico dello Sporting Amorim pronto al rinnovo con una clausola da 20-30 milioni di euro.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Magistral"

Record: "In 11 contra 10 ganha o Braga"