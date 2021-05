Le aperture portoghesi - Le richieste di Conceiçao al Porto. Oggi la finalissima Champions

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 29 maggio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato delle big lusitane. Sergio Conceiçao chiede una formazione competitiva. Attenzione anche alle mosse in uscita dello Sporting con Matheus Nunes che potrebbe andare via per 20 milioni di euro (c'è il Newcastle). Oggi a Oporto la finalissima Champions tra Manchester City e Chelsea.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Pedro Gonçalves: 'Sporting foi a escolha perfeita"

Record: "20m€ por Matheus Nunes"