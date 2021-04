Le aperture portoghesi - Porto, sogno svanito per errori individuali. CR7 c'è, la Juve risorge

Sulle prime pagine portoghesi di oggi, giovedì 8 aprile 2021, c'è spazio per il Porto, sconfitto ieri nel match di andata dei quarti di finale di Champions League dal Chelsea. Ko interno per i lusitani, trafitti dai gol di Mount e Chilwell. Conceiçao tradito da due errori individuali. Poi c'è spazio anche per la Juventus ma in particolare per Cristiano Ronaldo che ha trovato il gol nella vittoria dei bianconeri contro il Napoli.

Queste tutte le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Sonho (quase) desfeito"

Record: "Assim doi"